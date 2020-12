Tchad : don d'un véhicule et 7 motos au bureau MPS du Salamat par un militant

"En temps que fils de la province, je souhaite une forte mobilisation de nos militants et militantes pour un accueil chaleureux à notre camarade le Maréchal du Tchad Idriss Déby Itno ce mercredi 9 décembre 2020 dans notre belle cité d'Am Timan, mais aussi pour une participation forte de nos militants et militantes aux futures échéances électorales qui se pointent à l'horizon pour une victoire écrasante du MPS dans notre province du Salamat", déclare le militant Gamar Mahamat Ahmat.



Il précise que le don sera réparti dans la province comme suit : deux départements, deux villages et trois motos pour les membres du bureau provincial, tandis que le véhicule permettra de renforcer la logistique du Bureau provincial.



Réceptionnant le don, le secrétaire général provincial du MPS, Ahmat Sabre Djano affirme que "ce geste de notre camarade et fils de la province Gamar Mahamat Ahmat au Bureau provincial du MPS est salutaire et mérite d'être suivi par nous tous. C'est ainsi qu'on appelle un camarade militant qui continue toujours à participer à la fondation du parti, grâce à l'esprit social de notre mouvement le MPS. Ce geste témoigne à suffisance que notre camarade a toujours un coeur plein d'amour pour le MPS".