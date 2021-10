Tchad : don de 180 millions Fcfa de la Chine pour les préparatifs du dialogue national.

L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, Li Jin Jin, a remise ce 26 octobre un chèque de 180 millions de Francs CFA au ministère du Dialogue et de la Réconciliation nationale pour faciliter les préparatifs du dialogue national inclusif.



"Ce don témoigne en action concrète notre soutien à la transition du Tchad", a déclaré Li Jin Jin, ambassadeur de la République populaire de Chine.



Le ministre d'État au Dialogue et à la Réconciliation nationale, Acheikh Ibni Oumar, s'est félicité d'un geste concret. "Tous ceux qui vont donner peut être plus en se servant de votre exemple, le mérite vous reviendra", a dit le ministre.