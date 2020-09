Tchad - droits de l'Homme : un suivi des recommandations de l'examen périodique universel à Abéché

Le président du Collectif des associations de défense des droits de l'Homme, Nodjitoloum Salomon, rappelle que depuis 2018, la Fédération luthérienne mondiale et le Collectif des associations de l'Homme ont signé un accord de partenariat visant la réalisation des activités de défense des droits humains, notamment les droits des réfugiés. Nodjitoloum Salomon souligne qu'un Comité interministériel de suivi et de mise en oeuvre des instruments juridiques internationaux est mis en place par arrêté du 12 décembre 2011.



Le chef de projet plaidoyer de la Fédération, Nguirengar David, fait savoir que le Tchad a ratifié la plupart des instruments régionaux et internationaux de protection des droits de l'Homme. Depuis 2012, le Tchad a fait d'énormes efforts en matière de soumission des rapports, notamment aux organes des traités, aux procédures spéciales des Nations unies et au Comité des experts de la Commission de l'Union africaine, explique Nodjitoloum Salomon.



Présidant la cérémonie, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Mahmoud Mahamat Saleh Haggar, se félicite de l'initiative. Il rappelle que les rapports complémentaires des organisations de la société civile permettent aux experts d'apprécier les mesures prises par l'État pour améliorer la situation des droits de l'Homme.



Le secrétaire général provincial indique que ce processus d'examen périodique universel est un pillier sur lequel s'appuient les experts pour rappeler aux États leur responsabilité de respecter et de faire respecter leurs engagements.