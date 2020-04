Tchad : eau, électricité, le Gouvernement invité à faire des concessions sociales

Le secrétaire national du parti politique CDF (Convention pour la démocratie et le fédéralisme), Noubatessem Jonathan, s'est félicité mercredi de l'annonce de l'éradication au Tchad de Boko Haram. Il s'est toutefois interrogé sur les raisons du retard de cette intervention dès lors que le pays avait la capacité de l'anéantir.



"Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt ? N'aurions-nous pas alors épargné plusieurs vies innocemment perdues et sauvé plusieurs personnes, notamment au Lac Tchad, des drames économiques et sociaux ?", souligne le parti.



Covid-19 : une cacophonie sur les mesures prises ?



S'agissant de la lutte contre le Covid-19, Noubatessem Jonathan demande entre autres un "plan de riposte et la libération des chaînes nationales de propagande tendancieuse pour se consacrer à la sensibilisation."



Le CDF appelle chaque tchadien à l'observation des mesures barrières pour faire face à la pandémie du Covid-19. Il déplore une cacophonie au niveau du Gouvernement sur les mesures prises, notamment dans leur mise en oeuvre et dans la communication.



Assister financièrement les citoyens vulnérables



Le parti formule des propositions et demande au gouvernement "d'assister financièrement les couches socio-économiques vulnérables du fait du gel de leurs sources de revenus, de fournir l'eau et l'électricité 24h/24 tout en réduisant le coût de consommation, et de subventionner les produits de première nécessité."



Polémique des essais de vaccins en Afrique



Par ailleurs, Noubatessem Jonathan appelle le Gouvernement, à l'instar d'autres pays du continent, à se positionner clairement face à la polémique autour des essais de vaccins anti-coronavirus sur les populations africaines.