Tchad : éclairage public solaire, la solution pour N’Djamena

La capitale N’Djamena, ville d'un pays pétrolier, est très sombre et les lampadaires d'éclairage public servent d'ornement. Certains s’allument qu'à l'occasion des fêtes, par contre d’autres sont en voie de dégradation.



Après plus de 19 ans d'exploitation du pétrole, la question de l'éclairage des voies publiques et des espaces publics perdure. Ce qui rend la promenade et la circulation nocturne en ville trop dangereuse. Les motos-taxis et certains chauffeurs de bus qui travaillent la nuit ne cesser de se lamenter.



Selon Djidda, chauffeur sur l’axe du marché à mil à Dembé, “avec l'état de la route déplorable, on a du mal à circuler la nuit.”



Les lampadaires d'éclairage public sur l'avenue Charles De Gaulle et l’avenue du 10 Octobre sont dans un état de délabrement. Sur l'avenue Goukouni Weddeye en passant par l'église catholique Saint Paul de Kabalaye et aux alentours de l'avenue Idriss Déby Itno par ailleurs ex avec Mobutu, les lampadaires d'éclairage fonctionnent occasionnellement.



“Notre quartier est éclairé que pendant la période des fêtes de Noël et le nouvel an”, souligne Félicia Nékar, habitante du quartier Kabalaye dans le 3e arrondissement.



L'éclairage des routes et trottoirs permet d'éviter les accidents et les agressions physiques. Aujourd'hui, l'éclairage solaire est l'une des possibilités en réponse aux coupures d'électricité. C'est aussi une attente des commerçants qui exercent leurs activités de nuit, estime Abakar, boucher sur l’axe champ de fil.



Comment peut-on comprendre qu’au 21e siècle, une ville pétrolière reste sombre ? Le Maire Ali Haroun et les autres maires des communes sont interpellés. On ne peut pas parler d'une vitrine d'Afrique en manque d'éclairage public. Même si Ali Haroun est couronné par ces conseillers municipaux comme un élu municipal sans tâche, il faut songer à rendre belle la capitale.