Tchad : effectivité des cours dans les établissements de Bébédjia

Au deuxième jour de la reprise des cours, après la suspension de la grève, un tour ce matin dans les établissements scolaires de la commune de Bébédjia, a permis de se rendre compte l'effectivité des cours. Trois lycées, à savoir le lycée communal, le lycée général no.1et 2, ont été visités ce 09 janvier 2024.



Au lycée communal, l’on pouvait apercevoir à l'étage une classe de Terminale A, en plein cours d'anglais, à la 3ème heure. Au lycée général, après la récréation, une classe de 2nde L1 en pleine prise de note en sciences de la vie et de la terre.



Dans l'un ou l'autre lycée, les élèves présents en classe ont exprimé leur joie de se retrouver en classe, mais ils évoquent tout de même le manque d'enseignants dans certaines disciplines. Pour rattraper le temps perdu, ils se disent prêts à sacrifier leurs temps supplémentaires.



Du côté de l’administration, le proviseur du lycée no.1 Nekounbanga Théodore qui se perd la tête derrière des tas de documents sur la table de son bureau confirme l'afflux des élèves depuis deux jours.



Mais la grande difficulté réside au niveau du personnel enseignant, pour lui il y a plus de départ que d'arrivée. L'administration pédagogique a réajusté les emplois de temps pour réadapter la situation, mais le vide n'est pas toujours comblé. Nedingana Kaya du lycée communal et Mme Sylvie Nepitimbaye du lycée no.2 évoquent également le sous-effectif en enseignants, d'où l'obligation de fusionner certaines classes en retouchant les emplois de temps.



Ils ont exhorté les élèves à la fréquentation régulière et les parents au respect de leurs engagements. Très content et ravi de retrouver ses élèves, Nodji-ole Arnaud, professeur de SVT, en train de conclure le champ sur le mouvement reste optimiste, quant à la réalisation de sa programmation, pourvu que quelques heures supplémentaires soient réalisées.