Tchad : effervescence à Goz Beida dans la province du Sila

A l'instar des autres provinces du pays, la province du Sila, notamment la ville de Goz Beida en particulier et les cinq départements en général, ont célébré ce 1er décembre 2020, la journée de la liberté et de la démocratie. C’était à la place de l'indépendance du chef-lieu de la province du Sila. L’occasion a été accordée au secrétaire général, représentant le gouverneur du Sila empêché par ses obligations administratives, de présider personnellement la cérémonie d'envergure nationale, avec faste et ferveur populaire.



Bakouno Jacob Vidakna a mis l'accent particulier sur la paix et la cohabitation pacifique. Il a remercié le Maréchal Idriss Deby Itno Itno, l'homme audacieux et garant de la paix. Un vibrant hommage a été rendu aux forces de défense et de sécurité, en plus des condoléances présentées à la population du Sud, suite aux affrontements inter communautaires dans la province du Mayo Kebbi Est. Le Sg du Sila appelle la population à vivre en paix et en harmonie.



A sa descente de véhicule, il a été accueilli par le commandant de zone, Ahamt Hissein Gougoumi. Il s’en est suivi une levée de couleurs et un passage en revue des troupes. Le Sg de la province a déposé une gerbe de fleurs au monument de morts, pour leur rendre un hommage mérité. La cérémonie a été marquée par un défilé militaire et civil.