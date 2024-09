Tchad : élaboration d'un plan d'action pour l'économie circulaire

L'économie circulaire est un processus qui aidera le Tchad à atteindre ses objectifs de développement durable, a déclaré Abakar Rozzi Teguil. Plus spécifiquement, ce processus permettra de transformer "les secteurs à fort potentiel en véritables leviers pour la croissance verte", a expliqué le représentant pays de la BAD, N'kodia Claude. Il stimulera également l'innovation, créera des emplois pour les jeunes et les femmes, et favorisera un changement systématique et sociétal au Tchad.



Concrètement, il s'agira notamment de transformer les déchets alimentaires en engrais pour accroître la circularité des systèmes alimentaires, et de recycler les déchets textiles pour en faire des vêtements ou des produits destinés à l'exportation commerciale.



Il est à rappeler que ce projet est une initiative de la Facilité africaine pour l'économie circulaire (ACEF) de la BAD, en collaboration avec l'Alliance africaine pour l'énergie circulaire (ACEA). Le projet soutient initialement cinq pays, à savoir le Bénin, le Cameroun, le Tchad, l'Éthiopie et l'Ouganda.