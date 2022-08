Tchad : élaboration de la stratégie d'élimination de la fièvre jaune

Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, en collaboration avec l'OMS, a lancé ce 2 août, un atelier d'élaboration d'une stratégie nationale d'élimination de la fièvre jaune, en présence des délégués provinciaux.



La stratégie est un plan multisectoriel qui sera élaboré avec une feuille de route pour la mobilisation des ressources. Le secrétaire général adjoint du ministère, Dr Mahamat Hamit Ahmat, a relevé que les épidémies de fièvre jaune surviennent dans un contexte de mobilité, permettant de faire le lien entre le cycle sauvage et les épidémies urbaines.



Le risque de propagation internationale, les modifications de l'épidémiologie de cette maladie, et la résurgence des moustiques, constituent une menace mondiale nouvelle qui appelle une réflexion stratégique nouvelle.



En 2013, à la suite de l'épidémie de fièvre jaune au Soudan, le Tchad a enregistré 159 cas suspects et 9 décès. Compte tenu de la faible couverture vaccinale, le Tchad enregistre des cas suspects chaque année. 1606 cas suspects de fièvre jaune ont été notifiés dans 116 districts avec 7 décès, de la première semaine épidémiologique de 2021, à la 29ème semaine de 2022.



« Cette maladie devient inquiétante », reconnait le ministère de la Santé publique qui vise une élimination d'ici 2026. « Chacun d'entre nous doit veiller à ce que tous les voyageurs soient munis de leurs cartes de vaccination contre la fièvre jaune aux points d'entrée et de sortie », exhorte Dr Mahamat Hamit Ahmat.