Tchad : élection à la HAMA, Bello Bakary défend la cause des médias privés

« Être à la Hama pour vous, ensemble faisons avancer le métier », c’est le slogan de Bello Bakary Mana, candidat représentant des médias privés à la Haute Autorités des Médias Audiovisuels (HAMA).



Bello Bakary Mana explique que sa candidature à la Haute Autorité des Médias Audiovisuels (HAMA) a un double objectif : défendre l’intérêt des journalistes et celui des organes de presse privés. Il veut œuvrer sans répit, à la mise en œuvre de toutes les recommandations des médias retenues lors du Dialogue national inclusif, et mentionnées dans le cahier de charges.



Elles ont été reprises presque à l’identique et en totalité par le gouvernement d’union nationale du Premier ministre, Saleh Kebzabo.



« Mon combat, durant mon mandat à la HAMA, sera de faire un constant plaidoyer à l’interne, comme à l’externe auprès des décideurs publics pour donner accès, sans condition, aux journalistes aux informations d’intérêt public. Je plaiderai pour faire voter une Loi d’Accès à l’Information, pour faciliter l’accès aux sources d’informations. »



Sur le plan économique, Bello Bakary promet d’amener la HAMA à lancer une grande réflexion des acteurs des médias (patrons de presse, journalistes, associations des médias, institutions, etc.), pour mettre en place un modèle économique viable qui fera vivre la presse privée (écrite, radio et en ligne). Et ainsi la pérenniser.



« Des solutions existent, il suffit de se mettre au travail avec volonté et sérieux. », souligne-t-il En ce qui concerne l’encadrement juridique de la presse et la protection des journalistes, le candidat des médias privés indique qu’il va aider à adopter un statut particulier du journaliste et faire en sorte que le journaliste bénéficie d’un salaire ou d’un contrat et d’une protection sociale.



« La question de la judiciarisation ou de la dépénalisation du journaliste doit être fondamentale. La place du journaliste n’est pas en prison. Elle est dans la société. Un journaliste ne doit pas être inquiété par sa recherche de la vérité sur un sujet d’intérêt public. Je m’impliquerai pour alléger les sanctions contre la presse privée », déclare-t-il.



Pour rappel, Bello Bakary Mana est un journaliste, président directeur général du Groupe Ialtchad Médias et président de l’Association des médias en ligne du Tchad (AMET). Il est diplômé en science politique et en journalisme (option presse écrite et radio).



Il a consacré plus de quinze ans de sa vie à la pratique du journalisme (presse écrite, audio-visuel et en presse ligne) au Tchad et sous d’autres cieux. Sa candidature à ce poste électif vise à faire avancer la cause des médias privés et à défendre celle des journalistes, peu importe leur provenance (publique ou privée).



C’est un homme ouvert d’esprit et engagé dans la vie associative.