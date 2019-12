Tchad : élection d'un secrétaire général provincial du Syndicat des Enseignants du Tchad à Am-Timan

Le bureau exécutif du Syndicat des Enseignants du Tchad (SET), section de la province du Salamat, est restructuré ce lundi 16 décembre au cours d'une assemblée générale qui s'est tenue à la salle de réunion du Centre de Lecture et d'Animation Culturelle d’Am-Timan.



C'est à 12 heures que les travaux ont démarré en présence du secrétaire général adjoint du Syndicat des Enseignants du Tchad (SET), Mahamat Djibrine Salah, d'ailleurs chef de l'équipe venue de N'Djamena pour la restructuration du bureau provincial. Autour de lui, on note la présence du chargé des relations extérieures du SET, Bemba Abdelkhader, et Baldé Kouabo, chargé de l'organisation au sein dudit syndicat.



Le secrétaire général adjoint du SET, Mahamat Djibrine Salah et ses collègues, ont longuement entretenu l'assemblée sur les objectifs du SET. Mahamat Djibrine Salah, a déclaré que le SET souhaite voir une présence féminine massive à la composition du bureau exécutif, en application du concept genre.



Le SET préconise également un recensement de tous ses membres à travers le pays pour avoir une base de données fiables qui permettra à l'organisation de connaître les membres authentiques. Selon le chargé de l'organisation, Baldé Kouabo, cette base de données, aidera à ne plus avoir des "militants de bouche" (qui se disent militants sans posséder la carte), mais des vrais syndiqués avec leur carte d'adhésion, et qui payent leur cotisation.



L'équipe du SET a aussi exhorté les enseignants à respecter la hiérarchie et surtout les textes de la république, car l'enseignant a des droits mais aussi, il a des devoirs, et cela, il ne doit pas l’oublier. Mahamat Djibrine Salah, a déploré le mauvais comportement de certains enseignants de la province du Salamat qui n'ont pas encore regagné leur poste jusqu'à ce jour.



Après une pause observée à 13h30, les travaux ont repris avec l'élection d'un nouveau bureau exécutif composé de 14 membres élus par 39 des 40 conseils qui sont électeurs et éligibles. Deux conseillers, notamment, Mbaïhorum Justin et Al-Mahadi Al-Khalil ont postulé pour le poste de Secrétaire Général Provincial. A l'issue de l'élection, Al-Mahadi Al-Khalil a remporté le vote par 25 voix contre 14 et, est élu désormais secrétaire général provincial du SET section du Salamat.