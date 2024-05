ANALYSE Tchad : élection présidentielle 2024, facteurs clés et enjeux socio-politiques

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant. - 1 Mai 2024



La scène politique du Tchad, pays d’Afrique centrale, a connu d’importants bouleversements au cours des trois dernières années. La mort, l'incertitude et la peur ont été les personnages principaux. Mais avec l’élection présidentielle du 06 mai 2024, l'espoir est-il en route ?

L'armée a pris le pouvoir au Tchad le 20 avril 2021, à la suite du décès de l'ancien président Idriss Deby Itno, blessé alors qu'il rendait visite aux troupes combattant un groupe rebelle armé appelé Front pour le changement et la concorde au Tchad (FACT).



Le groupe aurait progressé vers N'Djamena, la capitale du pays. La Constitution a ensuite été suspendue, le gouvernement et le Parlement ont été dissous, après quoi un Conseil militaire de transition (CMT) a été créé.



Mahamat Idriss Deby Itno, le fils du président décédé, a été choisi par la junte pour diriger le pays, jusqu'à la tenue de l’élection présidentielle. Avec une avancée rapide jusqu'en 2024, et après de nombreux reports et promesses non tenues, l'Agence nationale de gestion des élections du Tchad (ANGE) a annoncé la date de la prochaine élection présidentielle, démontrant ainsi son engagement à restaurer la démocratie, après le règne de la junte.



Un processus en deux tours sera mené, les résultats provisoires étant attendus au plus tard le 7 juillet 2024. Les dirigeants militaires qui ont pris le pouvoir en 2021, avaient prévu d’organiser l’élection présidentielle dans un délai de 18 mois, mais ils ont ensuite repoussé la période de transition jusqu’au 10 octobre 2024.



Le corps électoral a souligné que le respect de ce délai était crucial pour éviter toute complication juridique. Selon le communiqué publié, la date du 6 mai a été fixée pour la phase inaugurale de l'élection présidentielle, tandis que le 22 juin sera celui du deuxième et dernier tour.



Quelle est la signification de cette élection ?

Selon les analystes, même si l’élection du 6 mai au Tchad peut apparaître comme une opportunité pour les électeurs de prendre une décision, elle a en réalité été planifiée pour garantir un seul résultat : l'approbation du chef militaire sortant, Mahamat Idriss Deby dans la transition vers une présidence civile. Il y a trois ans, M. Deby a pris le pouvoir après la mort de son père, Idriss Deby, sur le champ de bataille alors qu'il combattait les rebelles qui tentaient de renverser son régime.



Son père a dirigé le Tchad d'une main ferme, pendant trente ans, et l'accession au pouvoir de M. Deby a brisé la Constitution du pays par le biais de la succession à la présidence, car elle n'était ni légale ni valide, conformément à leur cadre juridique.



Mahamat Idriss Deby Itno, le dirigeant par intérim du Tchad, avait également rompu un engagement qu'il avait pris envers une délégation de l'Union africaine (UA), qui s'était rendue dans le pays en réponse à sa prise de pouvoir militaire.



Il a déclaré sa candidature à l’élection présidentielle, malgré les règles claires fixées par les normes de l'UA et les décisions prises par le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'UA. Situé en Afrique centrale et sans accès à la mer, le Tchad compte 18 millions d'habitants. Bien qu’il dispose d’abondantes ressources naturelles, il reste l’un des pays les moins prospères du monde. Malgré cela, il fournit un abri à des centaines de milliers de réfugiés qui ont fui la guerre au Soudan voisin.



D’un autre côté, grâce à la position ferme du Tchad contre le terrorisme, contre lequel l’ancien président est mort en combattant, le pays a acquis une image digne de confiance, en tant qu’allié dans la lutte des pays occidentaux contre les extrémistes islamiques.

Ceci est particulièrement significatif, étant donné que de nombreux autres pays s’éloignent de leurs liens avec les Occidentaux. Le Tchad accueille actuellement de nombreux soldats français expulsés du Niger, et même quelques soldats américains.



Selon des responsables américains, le chef de l'armée de l'air tchadienne a demandé, dans une lettre aux troupes américaines, de cesser leurs opérations sur une base aérienne de la capitale Ndjamena. En conséquence, certaines troupes quittent temporairement la zone et n’y reviendront qu’après la prochaine élection.



Qui est actuellement en lice ?

Bien qu'il se présente comme un chiffre provisoire, et qu'il s'engage à ne pas se présenter à la réélection, Mahamat Idriss Deby (également appelé Kaka) est devenu le principal candidat du scrutin. Chef militaire très estimé, quatre étoiles à son actif et formé au Tchad et en France, il a également de nombreuses épouses et descendants.



L'actuel Premier ministre, Succès Masra, est également candidat. Ancien leader de l'opposition vivant en exil jusqu'à l'année dernière, M. Masra est revenu et a conclu un accord avec le président Deby. Il dirige le gouvernement depuis janvier, mais a perdu un soutien considérable, car de nombreux Tchadiens le considèrent désormais comme quelqu'un qui a trahi ses principes, pour accéder au pouvoir.



Même si huit candidats supplémentaires ont reçu le feu vert pour participer, deux figures essentielles de l'opposition, Nassour Ibrahim Neguy Koursami et Rakhis Ahmat Saleh, ont été exclues de la candidature en raison de prétendues « irrégularités », telles que des accusations de falsification portées contre les documents de M. Koursami, selon le Conseil constitutionnel du Tchad.



Néanmoins, de nombreux analystes estiment que ces conclusions sont influencées par des facteurs politiques plutôt que par de véritables préoccupations d’éthique ou de légalité de la part de l’un ou l’autre des candidats.



Yaya Dillo, le principal leader de l'opposition, n'est pas inclus dans le scrutin. Il a été mortellement abattu par les forces de sécurité, alors qu'il se trouvait au siège de son parti en février 2024, ce que son parti politique a qualifié d'assassinat. De plus, de nombreuses victimes ont été enregistrées lors des manifestations en faveur de la démocratie précédant cet événement.



Quel est le délai prévu pour recevoir les résultats ?

Les élections devraient avoir lieu le 6 mai 2024 et, si un second tour est nécessaire, il aura lieu le 22 juin, environ six semaines après l’élection initiale.



Qui est le favori pour gagner ?

Le Tchad n’a jamais connu d’élections libres et équitables, et celle à venir ne semble pas être différente. Plusieurs experts suggèrent que M. Deby ne peut être destitué du pouvoir, à moins qu'un coup d'État ne se produise.



Dans une interview accordée au New York Times, Lynda Iroulo, experte en relations internationales à l'Université de Georgetown au Qatar, met en garde contre l'hypothèse selon laquelle gagner le vote signifie la popularité du candidat tchadien. Elle explique que même s'il n'y a pas d'élections régulières au Mali, au Burkina Faso et au Niger comme celles organisées au Tchad, leurs juntes bénéficient toujours d'un plus grand soutien de la population.



« C'est en coupant l'influence française dans leur pays », a-t-elle expliqué, que « la plupart d'entre eux ont reçu un certain degré de soutien populaire ». Alors que des milliers de personnes ont manifesté leur soutien aux juntes dans d’autres pays, le Tchad fait exception.



Cependant, M. Deby a pris des mesures pour empêcher tout candidat bénéficiant d'un soutien important de se présenter contre lui et potentiellement de gagner. L'exclusion de nombreux opposants est vivement critiquée par l'opposition, qui accuse le Conseil constitutionnel qualifié d'« inégal et inféodé à la junte » d’avoir validé uniquement des candidats soutenant réellement le général Mahamat Déby, et dont les « candidatures prétextes » n’auraient pour but que de donner une illusion de démocratie.



Une grande partie de l'opposition réunie au sein de la plateforme Wakit Tamma appelle donc au boycott du vote, qualifié de « mascarade ». Selon Samira Abdelkhader, étudiante et défenseure des droits de l'Homme à Ndjamena, interrogée par nos médias, elle n'a constaté aucun changement tout au long de sa vie (née en 1990) et estime que les choses resteront les mêmes après l’élection présidentielle de 2024.









Dans la même rubrique : < > Expulsion des soldats américains de la base d'Adji Kossei : Un nouveau cap dans les relations entre le Tchad et les États-Unis ? Des diplomates américains aux intentions troubles en République centrafricaine ? La France a-t-elle un plan pour mettre fin à la présence américaine au Sahel ? : Analyse approfondie Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)