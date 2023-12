Tchad : émission 'AU-REVOIR 2023', un rassemblement culturel porté par la jeunesse

Fatimé Boukar Kosseï a félicité les organisateurs de cet événement républicain, notamment l'Association des jeunes pour le leadership entrepreneurial et culturel, le N'djamena Comedy Club, la plateforme "VIVONS TOUS ENSEMBLE", "NI ICHOU KOULINA SAWA" et le collectif des jeunes Influences Tchadiennes. Elle a souligné que l'initiative "AU-REVOIR 2023" met en lumière un Tchad dynamique avec une jeunesse pleine d'énergie, de créativité et d'imagination. C'est le Tchad que nous souhaitons construire pour bâtir une nation forte et proactive.



Dans le cadre républicain, la Secrétaire d'État à la jeunesse a appelé les jeunes à se préparer, à s'impliquer et à soutenir la vision du président de la République dans ses vastes projets. Alors que la cinquième République est en cours de mise en place, elle a souligné l'importance de transcender les clivages et de promouvoir les valeurs du vivre ensemble pour un avenir radieux au profit de la jeunesse.