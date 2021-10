Tchad : en éducation, des responsables d'Abéché honorés par la ligue des pionniers créateurs

La ligue des pionniers créateurs a clôturé dimanche dernier, les activités de son 10ème anniversaire à l'amphithéâtre de la faculté de médecine de l'Université Adam Barka d'Abéché, en honorant les personnages clés qui ont participé au développement de la ville, mais aussi aux boucliers du créateur, avec des attestations de reconnaissance pour les services rendus à la population du Ouaddaï.



Dans ces distinctions il faut relever la présence de l'ex rédacteur en chef de l'Onama Abéché, Mahamat Al Amine Tadjadine, le rédacteur en chef de la radio communautaire la Voix du Ouaddaï, Abdel Bahgui, le maire de la ville d'Abéché, Mahamat Saleh Ahmed Adam et bien d'autres responsables pour leur travail consenti au profit de la population. Cependant, cette cérémonie a pour objet de distinguer quelques personnalités et présente les boucliers du créateur de la ligue. À l'entame de la cérémonie, l’on a suivi la lecture d'un verset coranique, suivie du mot de bienvenue de Zakaria Abdraman Azarak, qui a remercié les illustres invités pour avoir pris part à cette cérémonie de clôture du 10ème anniversaire de ladite ligue.

Le président de la ligue des pionniers créateurs, Abdel Dayim Abdallah Moussa, a martelé que la ligue est reconnue sur le plan national et international, grâce aux activités qu'elle a réalisées dans le secteur éducatif, surtout dans la littérature tchadienne, et continuera dans le même sillage.



En recevant la médaille et l'attestation de reconnaissance dédiée au maire de la ville, Mahamat Saleh Ahmed Adam, le 3ème adjoint au maire de la ville d'Abéché, Daoud Doungous Taguilo, a remercié les jeunes de cette ligue pour leurs efforts fournis, et dédie cette distinction à toute la jeunesse, avant de les féliciter d'aller de l'avant. Enfin, Daoud Doungous Taguilo a rappelé aux jeunes qu’il y a une boîte à suggestions et remarques, ouverte au public, il y a dix ans. La cérémonie a pris fin par la lecture du saint Coran.