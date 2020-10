Tchad : en fin de mission, la représentante de l’UNFPA honorée par la jeunesse

La représentante résidente de l’UNFPA au Tchad, Dr. Edwige Adekambi Domingo, est en fin de mission. Elle a été honorée samedi par la jeunesse au cours d'une cérémonie à la Maison de la femme à N'Djamena.



"Vous avez fait preuve d'un leadership exemplaire pour défendre la cause des jeunes, et cela a séduit plus d'un", a déclaré un représentant de la jeunesse.



Dr. Edwige Adekambi Domingo s'est dit heureuse d'avoir apporté sa contribution. "L'essentiel de l'extraordinaire que j'ai découvert au Tchad, c'est vous la jeunesse", a-t-elle déclaré sous les applaudissements.



Après des pas de danse rythmés par la musique, Dr. Edwige Adekambi Domingo a reçu une attestation de reconnaissance.



Le 6 octobre dernier, elle a été reçu par la Première Dame pour lui annoncer sa fin de mission.



Depuis avril 2018, date du début de sa mission au Tchad, Dr. Edwige Adekambi Domingo a oeuvré avec dévouement pour l'épanouissement de la jeunesse.