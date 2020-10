Tchad : en mission à Laï, le ministre de la sécurité donne plusieurs orientations

Le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Mahamat Tahir Orozi, s'est rendu jeudi à Laï, chef-lieu de la province de la Tandjilé.



Selon le patron de la sécurité publique, l'objectif de sa mission est de s'imprégner des difficultés que rencontrent les agents de son département sur le terrain.



Dans son mot de bienvenue, le gouverneur de la province Ndimabeal Boyalngar Gaucher a tout d'abord présenté la province. Il a ensuite expliqué que la Tandjilé est un havre de paix mais elle éprouve énormes difficultés. Il s'agit entre autres : des conflits agriculteurs et éleveurs, le phénomène de viol des mineurs, l'enlèvement contre rançon, etc.



Dans sa communication face à l'assistance, le ministre a demandé aux forces de défense et de sécurité de collaborer entre elles et d'adopter une nouvelle approche, c'est-à-dire d'être en contact permanent avec la population, afin d'accomplir leur mission.



Le chef de département ministériel a exhorté les chefs des services militaires à être des hommes de terrain et non de bureau.



Après un tour de table, le ministre a indiqué prendre bonne note de toutes les doléances du personnel de son département. Il n'a pas manqué de visiter le commissariat central de Laï avant de regagner N'Djamena.