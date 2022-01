Tchad : en mission au Sila, le ministre de l'Élevage insiste sur la prévention des conflits.

Le ministre a tenu une réunion avec les autorités administratives, civiles et militaires du Sila. Il a évalué les réalisations du Programme d'appui structurant de développement pastoral (PASTOR) et a échangé avec les éleveurs et agriculteurs.



Le PASTOR vise à promouvoir une utilisation concertée et durables des ressources pastorales du Tchad. Il est financé par l'Agence française de développement et l'Union européenne.



Le secrétaire général provincial Sadick Gamar Ambari a plaidé pour le renforcement du secteur de l'élevage avec des agents qualifiés pour sauver le bétail.



Le ministre a insisté sur la prévention des conflits intercommunautaires entre éleveurs et agriculteurs. Il a demandé aux autorités traditionnelles et leaders religieux de renforcer la sensibilisation sur la cohabitation pacifique et le vivre ensemble.