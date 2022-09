Tchad : "en nous imposant un Code de la famille, ce n'est pas pour l'organisation de la famille mais sa destruction"

Mahamat Sougui, participant au dialogue national, estime qu'adopter le Code des personnes et de la famille peut créer plus de problèmes que de solutions. "Vouloir à tout prix imiter les occidentaux est une aliénation de l'Occident", dit-il.



L'intervenant ajoute : "l'objectif de l'Occident, en nous imposant un Code de la famille, ce n'est pas pour l'organisation de la famille mais sa destruction car il nous imposera d'insérer le mariage entre hommes et entre femmes. Et là, nous ne sommes pas prêts à l'accepter".



​Le débat sur le Code des personnes et de la famille a suscité des tensions en plénière. La ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'enfance, Amina Priscille Longoh, a relevé que beaucoup de personnes n'ont pas lu le texte, donnant lieu à diverses interprétations.