Tchad : en pleine nuit, il rencontre sa soeur dans "l'axe lourd" d'Aldjazira à Abéché

Fait divers. Un événement surprenant s'est produit dans le quartier d'Aldjazira, l'un des quartiers les plus populaires de la ville d'Abéché. Dans ce quartier animé par les bars comme l'axe CA7 de Ndjaména, se trouve un couloir proche de l'Université Adam Barka, connu sous le nom d'Axe Lourd. La nuit, ce couloir est fréquenté par des travailleuses du sexe et des vigiles en attente de clients.



Un jeune homme qui cherchait à se divertir est allé dans ce couloir, mais il a été confronté à une situation inattendue en rencontrant sa soeur qui était également présente. En découvrant qui elle était, il l'a frappée violemment avant qu'elle ne s'enfuit.



Cet incident soulève des questions sur le lien entre les problèmes sociaux et les travailleuses du sexe. Il est important de continuer à aborder ces sujets de manière constructive.