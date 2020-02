Tchad : en province, les centres de l'ANATS progressivement opérationnels

Le centre du Nord-Est de gestion du système intégré des données de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANATS) est désormais opérationnel depuis ce lundi matin à Abéché, quelques semaines après un lancement émaillé de difficultés.



Il faut toutefois se rendre préalablement à la banque BCC de la ville d'Abéché pour s'acquitter des frais liés à l'impression du titre sécurisé désiré par l'usager, contre remise d'un récépissé. Cette mesure a été instaurée par la direction générale de l'ANATS afin d'éviter les arnaques.



La banque BCC, chargée de recevoir l'argent, enregistrera 100 personnes par jour au maximum pour faciliter la tâche aux agents, selon le commissaire aux comptes. Il faut donc faire la queue pour être parmi les 100 personnes qui seront retenues pour la journée.



C'est un grand soulagement pour les populations de l'Est et du Nord-Est du pays qui pourront réaliser les démarches pour obtenir leur passeport ou leur carte d'identité, après l'obtention obligatoire du numéro national d'identification unique qui servira à la conservation de leurs données qui resteront sécurisées et infalsifiables.