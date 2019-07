Tchad : en province, les épreuves du baccalauréat prennent fin avec l'EPS

Les épreuves écrites du baccalauréat session 2019 ont pris fin depuis la semaine dernière dans l'ensemble des centres d'examen, tandis que certains élèves finalisaient encore, ce lundi, leur dernière épreuve d'éducation physique et sportive dans certaines localités du pays.



Dimanche, des élèves ont répondu présent à leur convocation aux épreuves d'EPS, notamment au terrain du Lycée Franco-Arabe d'Abéché où s'est déroulé l'épreuve de saut en longueur. Celle-ci a toutefois été à nouveau perturbée par la cacophonie qui s'est installée entre les candidats arabophones et francophones.



L'épreuve avait été reportée une première fois, la veille, à la suite de bousculades.



Un enseignant agressé



Ce lundi matin, une candidate arabophone a agressé un responsable en charge de l'épreuve d'EPS. La candidate a tenté de déchirer les notes des candidats sous prétexte que depuis samedi, on lui refuse le saut en longueur.



"Je vous jure que je vais déchirer", a-t-elle déclaré, au milieu de plusieurs candidats qui attendaient eux aussi leur tour, et tentaient de résonner leur camarade.



A l'origine de l'incident, un conflit dans les rangs qui a provoqué des mécontentements. Des élèves l'ont accusé de ne pas respecter la file d'attente, poussant l'enseignant à refuser de la noter.



Face à la colère de la jeune fille, l'enseignant lui a ordonné d'effectuer son saut et a ensuite suspendu la séance qui va reprendre ce soir, dans la sérénité.