Tchad : en province, une mutualisation d'efforts pour protéger l'environnement

Cependant, le GERTS est axé non seulement sur la récupération des terres fertiles, mais aussi sur leur valorisation à travers des activités agro-pastorales, et surtout sur la conscientisation des populations bénéficiaires pour la gestion paisible et durable des ressources naturelles dans leur terrain respectif.



Ce projet a permis la récupération des terres incultes dont 8083.73 hectares récupérés et valorisés par 29.164 ménages bénéficiaires, dont 12.271 sont dirigés par les femmes.



Lors de la présentation d'un nombre important de sacs de charbon et de bois verts saisis par les agents des eaux et forêts, le gouverneur de la Province du Ouaddaï, Brahim Seid Mahamat a mis en garde ceux qui font du tort à l'environnement. Il a demandé à la population de protéger l'environnement et surtout de planter des arbres.



Le délégué à l'environnement et à l'eau du Ouaddaï, Abbas Abdelkrim Badour, a présenté des plants que sa délégation a mis en terre pour la protection de l'environnement dans la province du Ouaddaï.