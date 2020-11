Tchad : en route pour une formation, des enseignants malmenés par des policiers à Massaguet

Arrivés lundi à Massaguet en moto pour une formation des enseignants de la province de Hadjer-Lamis, des enseignants du département de Dagana ont été interceptés ce matin par la police BCR au rond-point du centre-ville. Certains d'entre-eux ont reçu des amendes forfaitaires, en plus de propos désobligeants. Une chose que les enseignants ont mal gobé.



"C'est avec les amendes forfaitaires qu'on vous paye", ont lancé des policiers.



Réunis ce matin au lycée arabe de massaguet, les enseignants ont exprimé leur mécontentement vis-à-vis des policiers. Ils appellent les autorités locales à donner au moins un minimum de respect envers eux.



Pour les enseignants, même le Président de la République et les policiers ont fréquenté l'école pour recevoir un enseignement. Ils déplorent ce dénigrement ainsi qu'un manque de considération.



Malgré leurs sacrifices et leur dévouement dans des conditions difficiles, les enseignants font régulièrement l'objet de mépris au Tchad.