Tchad : "en suspendant la marche, Wakit Tamma a pris une décision sage", Saleh Kebzabo

"En suspendant la marche du 28 mai, Wakit Tamma a pris une décision sage qui le sort d'embarras", a réagi le président du parti UNDR, Saleh Kebzabo sur Twitter.



Wakit Tamma justifie son report par le "climat délétère qui entoure cette marche". Elle dit prendre acte de l'interdiction des autorités et exige la libération sans conditions de ses leaders.



Saleh Kebzabo "réitère encore que les allées de la transition doivent être dépavées de tous les agendas pour n'en garder qu'un seul, le dialogue national inclusif".



D'après lui, "le ministre de la sécurité doit donc systématiquement et strictement interdire toutes les futures manifestations sans exception, jusqu'à la fin de la transition. Interdire les unes et autoriser d'autres provoquerait une hostilité légitime".