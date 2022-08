Tchad : en tournée, le gouverneur de l'Ennedi-Est s'imprègne des difficultés de la population

Le gouverneur de la province de l'Ennedi-Est, Issakha Maloua Djamous, est en tournée administrative dans sa circonscription. Il a mis le cap sur Kaoura, où il a été accueilli par le sous-préfet Hissein Hamit Djeri. Sur place, le gouverneur a constaté que le château d'eau est opérationnel et la population de Kaoura n'a plus soif.



La localité d’Itou a constitué la seconde étape de la tournée du gouverneur de l'Ennedi-Est. Quelques échanges, concernant le fonctionnement de l'appareil administratif, ont eu lieu avec le préfet du département d'Itou, Sougour Chérif Bederio.



Poursuivant son itinéraire, face à la montagne Diré, la saison pluvieuse impose sa loi. Après d'énormes efforts, le gouverneur et sa suite ont pu atteindre Nohi. Dans une atmosphère joviale, des administrateurs et des administrés ont accueilli le gouverneur. Lors de la rencontre, un chapelet de difficultés a été égrené par le responsable dudit département.



Il s'agit du manque d'infrastructures, d'agents de l'État, surtout du secteur de l'éducation, de la santé humaine et animale, et l'absence d'un marché, ce qui constitue des besoins fondamentaux dans la vie quotidienne.



« Le gouvernement veille jour et nuit au bien-être de la population, c'est pourquoi chère population de Nohi, consacrez votre vie à un but sublime », a déclaré Issakha Maloua Djamous, gouverneur de l'Ennedi-Est.



Il appelle tout un chacun à œuvrer pour la paix et le vivre-ensemble, afin d'aider les autorités à faire plus pour la zone. Le gouverneur promet de trouver des solutions appropriées aux besoins exprimés.