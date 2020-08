Tchad : en visite à l'INJS, le ministre de la Jeunesse s'imprègne des défis à relever

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Mohamed Ndonga Christian, a visité mercredi l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS), établissement sous tutelle de son département ministériel.



Cette visite s’inscrit dans le cadre de la prise de contact avec les différentes structures de son ministère. Elle permet de prendre connaissance de l’état des lieux de cette institution, et vise à s’imprégner des conditions du travail, recenser les manquements et envisager des solutions idoines à toutes les difficultés recensées.