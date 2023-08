Tchad : engagement citoyen fort avec un taux d'enrôlement de 98,90% au Logone Oriental (chef de mission)

L'engouement et la mobilisation sont au rendez-vous dans toute la province du Logone Oriental malgré les défis rencontrés par l'équipe éditoriale de CONOREC. Cet enthousiasme témoigne de l'importance que les citoyens accordent à leur droit de vote et à la participation démocratique.



La Nya-pende se distingue parmi les départements de la province, enregistrant un taux d'enrôlement exceptionnel de 128,15% avec 12 361 électeurs enrôlés. Le département de Kouh-ouest suit de près avec 5 659 électeurs enrôlés, représentant un taux de 128,06%. Le département de Kouh-Est a également montré un fort engagement avec 11 446 électeurs enrôlés, soit 126,56% du taux attendu.



Le département de la Nya a enregistré 11 559 électeurs enrôlés, atteignant un taux de 91,91%. Monts de Lam et Pende, chef-lieu Doba, ont enregistré respectivement 16 056 et 11 700 électeurs enrôlés, avec des taux de 82,16% et 81,71%. Globalement, la province du Logone Oriental a atteint un taux d'enrôlement de 98,90%, consolidant ainsi son leadership parmi les sept provinces du pays.



Ngarmbatina Lamane, également conseillère nationale, a souligné l'importance de la participation active des citoyens à ce processus électoral. Elle a rappelé que cet enrôlement massif est un pas vers la consolidation de la démocratie au Tchad et que chaque voix compte dans la construction d'un avenir politique solide.