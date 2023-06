Tchad : engagement conjoint pour la promotion de la paix et des droits de l'Homme au Ouaddaï

Ce 7 juin 2023, Ousmane Hamdan Azib, délégué de la jeunesse, des sports et du leadership entrepreneurial du Ouaddaï, a reçu au sein de son bureau le représentant de la Coordination des Associations de la Société Civile pour la Défense des Droits de l'Homme (CASIDHO) du Ouaddaï, Youssouf Mahamat Hassan, accompagné de ses collaborateurs.



Cette visite à la délégation de la jeunesse du Ouaddaï s'inscrit dans le cadre des activités et des plans d'action de la CASIDHO. Youssouf Mahamat Hassan, coordinateur de la CASIDHO du Ouaddaï, a déclaré que cette rencontre fait suite au lancement, la semaine dernière à N'Djamena, de la campagne d'éducation civique portant sur le thème : "Citoyen, référendum, constitutionnel : enjeux, rôle et défis de la société civile". Ce thème mettra l'accent sur la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Par la même occasion, la CASIDHO du Ouaddaï soutient l'initiative gouvernementale de création de 50 000 emplois.



Ousmane Hamdan Azib, délégué en charge de la jeunesse du Ouaddaï, a salué l'initiative louable de la CASIDHO qui s'engage aux côtés du gouvernement pour défendre les causes de la jeunesse et promouvoir la culture de la paix et de la cohésion sociale. Il a assuré au coordinateur de la CASIDHO de la disponibilité de son institution à accompagner son organisation dans cette campagne.