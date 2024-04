Tchad : engagement dans la lutte contre le paludisme et promotion de l'équité en santé

Le thème de cette édition était : « Promouvoir l'équité en santé, l'égalité des genres et les droits de l'homme ». Dr Mahamat Saleh Issakha Diar, coordonnateur du PNLP, a indiqué que le Tchad a fait des progrès significatifs dans la lutte contre le paludisme.



En 2023, 1 727 230 cas de paludisme ont été confirmés et traités, conformément aux directives nationales, avec 2 864 décès dus au paludisme. Ces chiffres démontrent l'importance de poursuivre les efforts pour réduire l'impact du paludisme dans le pays.



Dr John Eyong, conseiller politique sanitaire de l'OMS au Tchad, a souligné que le paludisme reste un problème mondial, avec une charge de morbidité et de mortalité élevée en Afrique. L'OMS s'engage à soutenir le Tchad pour réduire l'impact du paludisme, en mettant l'accent sur des groupes vulnérables comme les jeunes enfants, les femmes enceintes, et les personnes déplacées.



Il a également mentionné que des efforts ont été déployés au Tchad pour distribuer des moustiquaires imprégnées, et pour mener des campagnes de sensibilisation sur l'utilisation de ces moustiquaires. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Dabsou Guidaoussou, a rappelé que le paludisme reste la principale cause de mortalité au Tchad, avec un taux de létalité élevé.



Ensuite, il a souligné que la lutte contre le paludisme est essentielle pour le développement du pays, car elle permet de réduire la pauvreté en améliorant la santé de la population. Les efforts déployés incluent des campagnes de chimio-prévention du paludisme saisonnier, des distributions de moustiquaires imprégnées, et des initiatives de traitement rapide dans les zones rurales.



Le gouvernement, avec le soutien de partenaires internationaux comme le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, s'engage à poursuivre les efforts pour éliminer le paludisme. Le défi reste important, mais avec des efforts coordonnés et un engagement de toutes les parties prenantes, le Tchad espère faire des progrès significatifs dans la lutte contre le paludisme.