Tchad : engouement pour la semaine de la citoyenneté initiée par l'Université de Moundou

Dans le cadre de la semaine de la citoyenneté organisée par l'Université de Moundou (UDM), un match de football a opposé dimanche après midi les étudiants aux enseignants de l'UDM au stade municipal de Moundou.



C'est le secrétaire général de la mairie de Moundou, Mbairam Alladoum, qui a bien voulu apporter sa contribution en finançant cette coupe qui a drainé de nombreux étudiants et enseignants de l'Université de Moundou. C'est par l'entremise des établissements Chic service que le secrétaire général de la mairie de Moundou a participé à cette semaine de citoyenneté à l'Université de Moundou.



Le match a été remporté par les étudiants au terme des tirs aux buts. L'occasion pour la secrétaire général de l'Université de Moundou Mme. Djounfoune Cathia de remercier les autorités provinciales pour le soutien sans faille dans le déroulent des activités, surtout le secrétaire général de mairie de Moundou Mbairam Alladoum qui a été l'un des moteurs de cette organisation de part sa participation tant matérielle que financière.



Ngana Djekila a profité de l'occasion pour féliciter les étudiants et les enseignants pour cette organisation qui dit-il s'inscrit en droite ligne de la politique des plus hautes autorités du pays.



Le samedi dernier, toujours dans le cadre de cette semaine de citoyenneté, le secrétaire général de la province a lancé l'opération de salubrité au sein de l'Université de Moundou. Il a, à l'occasion, prodigué des sages conseils aux étudiants. "Soyez des étudiants modèles qui respectent les valeurs de leur pays".



Plusieurs activités sont organisées à l'occasion de cette semaine de la citoyenneté qui sont entre autres les conférences débats, des émissions radiodiffusées, des travaux manuels et opérations de nettoyage ainsi que des activités culturelles et sportives.



Cette semaine est une occasion idéale pour les étudiants et les enseignants de se brasser. Les enseignants et étudiants se sont félicités de la réussite de l'évènement. L'on pouvait le constater à travers l'ambiance qui a régné hier au stade municipal de Moundou.