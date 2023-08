TCHAD Tchad : enjeux et perspectives pour un avenir prospère du potentiel agricole

Alwihda Info | Par Ahmat Abdoulaye - 16 Août 2023





L'agriculture occupe une place cruciale dans l'économie tchadienne, contribuant significativement au PIB, et générant des emplois essentiels. Les vastes étendues de terres agricoles, couvrant près de 13 millions d'hectares, présentent d'importantes opportunités pour le développement rural et la sécurité alimentaire.



Cependant, le secteur agricole du Tchad fait face à des défis de taille. Le manque d'infrastructures fondamentales, telles que les réseaux routiers et les systèmes d'irrigation, entrave l'accès des agriculteurs aux marchés et aux ressources nécessaires.



L'utilisation fréquente de méthodes agricoles traditionnelles limite la productivité et la rentabilité des exploitations. De plus, les perturbations causées par le changement climatique, incluant des sécheresses fréquentes et des précipitations imprévisibles, impactent significativement les rendements. Malgré ces obstacles, le Tchad dispose de belles opportunités pour dynamiser son secteur agricole.



Les réserves d'eau considérables, dont le lac Tchad, offrent un potentiel d'irrigation majeur. Investir dans des infrastructures agricoles modernes, notamment des systèmes d'irrigation sophistiqués et des entrepôts de stockage, pourrait augmenter les rendements et réduire les pertes après la récolte.



En outre, la diversité des terres agricoles tchadiennes permet la culture d'une grande variété de cultures telles que maïs, mil, sorgho, riz, coton, légumes et fruits.



Encourager la diversification des cultures et promouvoir des cultures à forte valeur ajoutée, comme les fruits exotiques et les légumes biologiques, pourrait stimuler la croissance économique et rehausser les revenus des agriculteurs. Pour exploiter ces opportunités, le gouvernement devrait prioriser le développement des infrastructures agricoles, incluant les systèmes d'irrigation, les routes rurales, les entrepôts de stockage et les marchés.



Cette approche favoriserait l'accessibilité des agriculteurs aux intrants, aux marchés et aux services techniques, tout en minimisant les pertes après la récolte. Favoriser l'adoption de techniques agricoles modernes et durables, telles que l'agriculture de conservation, l'agroforesterie et l'utilisation d'engrais organiques, est essentiel pour augmenter la productivité, préserver les ressources naturelles et renforcer la résilience face au changement climatique.



En parallèle, encourager la diversification des cultures réduirait la dépendance à une seule culture et améliorerait les revenus des agriculteurs.



Le gouvernement et ses partenaires pourraient fournir un soutien technique et financier pour promouvoir les cultures à forte valeur ajoutée, telles que légumes, fruits exotiques, plantes médicinales et cultures biologiques . Renforcer les institutions agricoles, comme les services de vulgarisation agricole, les coopératives et les groupements d'agriculteurs, est vital pour fournir des conseils, des formations et un accès aux marchés.



Le gouvernement pourrait investir dans la formation des agents de vulgarisation, la création de centres de formation agricole et la facilitation des interactions entre agriculteurs, chercheurs et entreprises agricoles.





Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)