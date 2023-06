Tchad : enjeux majeurs à l'approche de la visite présidentielle à Bongor, la population se mobilise

Bongor - Alors que la visite du président de transition approche, la chef de mission Dr. Ramatou Mahamat Houtouin, accompagnée du gouverneur, s'est rendue au gouvernorat pour discuter des préparatifs avec les responsables civils et militaires. L'accueil réservé à cette visite de grande envergure nécessite une implication totale de la part de tous les cadres et de la population résidant ici, à Bongor, et dans les environs, selon le gouverneur de la province du Mayo-Kebbi Est, Abdelkerim Seid Bauche.



Des équipes sont actuellement déployées sur le terrain pour sensibiliser la population et agrémenter cette visite de la plus haute autorité. Votre arrivée massive nous réconforte et renforce notre détermination ainsi que nos préparatifs, a souligné le gouverneur.