Tchad : enlèvements contre rançon, l'armée reçoit l'ordre de neutraliser les auteurs

Le chef de l'État Idriss Déby a instruit vendredi ​le commandant de la zone de défense et de sécurité n° 12 coiffant les deux Mayo-Kebbi et la Tandjilé et ses hommes de traquer et neutraliser partout où ils se trouvent les auteurs, co-auteurs et complices d'enlèvements des personnes contre rançon.



"Que ces hors la loi sentent que dans ce pays, il y a une armée capable de sécuriser les personnes et leurs biens", a déclaré Idriss Déby. Il a ajouté qu'il ne veux voir aucune barrière à l’intérieur du pays. "Les barrières doivent être posées à la frontière. Vivez dignement de vos salaires", a-t-il dit.



Le président a également donné des orientations aux autorités administratives : "Assumez-vous, enrayez vaille que vaille le phénomène d’enlèvement des personnes contre rançon dans cette province".



Un bataillon suréquipé et doté de 30 véhicules est sur place pour renforcer les effectifs.