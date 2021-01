Tchad : enlèvements contre rançon, la sous-préfecture de Lamé a payé un lourd tribut en 5 ans

Entre 2015 et 2020, 59 personnes ont été enlevées dans la sous-préfecture de Lamé, selon une étude menée cette année sur le phénomène d'enlèvements contre rançon dans la province du Mayo Kebbi Ouest. Les résultats de l'étude ont été dévoilés cette semaine par l'Organisation d'appui au conseil pour le développement.



La cartographie des victimes révèle que sur les 59 personnes, il y a notamment 18 agriculteurs, 10 éleveurs, cinq agro-éleveurs, deux ménagères, deux bouviers et un enseignant. Parmi elles, 15 ont été tuées par leurs ravisseurs, tandis que 532 personnes étaient à charge des victimes.



Le montant global des rançons versées par les familles s'élève à plus de 162,9 millions Fcfa pour la seule sous-prefecture de Lamé.



Le gouverneur Hassan Saline a souligné qu'un bataillon de 30 véhicules bien équipé a été déployé pour relever le défi sécuritaire.



Le rapport préconise de nouer des accords de droit de poursuite avec le Cameroun.