Tchad : enlèvements contre rançons, l’État indexé pour sa "démission de responsabilité"

Le secrétaire général de Droits de l’Homme sans frontières (DHSF), Djonkisam Kalandi, a appelé mercredi dans un communiqué, l’État à « assurer son devoir régalien de protection des citoyens au Tchad en général et aux deux Mayo-Kebbi en particulier », face au phénomène d’enlèvements contre rançons.



Selon l’organisation, pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l’étendue du territoire, l’État est obligé de utiliser tous les moyens pour poursuivre les délinquants jusqu’à leur retranchement, même dans un territoire étranger reconnu par le droit public international.



Djonkisam Kalandi a demandé au gouvernement de traiter avec le Cameroun en vue d’éradiquer ce phénomène qui est devenu une épidémie, dans les deux Mayo-Kebbi.



« Si l’État n’assure pas la sécurité des personnes et des biens, c’est une démission de responsabilité », a indiqué DHSF. Il a qualifié d’acte de terrorisme la prise d’otage ou l’enlèvement des personnes contre rançons, évoquant notamment le récent enlèvement qui a eu lieu dans la nuit du 6 au 7 juillet 2020.