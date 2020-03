Tchad : enlèvements contre rançons, "l’argent récolté ravitaille Boko Haram" (Déby)

Les autorités administratives, civiles et miliaires, les cadres et représentants de la population de la province du Logone occidental ont eu une rencontre samedi à Moundou avec le chef de l'Etat, au cours de laquelle ils ont évoqué les questions de paix, sécurité, vivre ensemble et de développement.



Gestion des revenus pétroliers



Répondant aux doléances qui lui ont été transmises, le chef de l’Etat a pris l’engagement de mettre en place rapidement le comité de gestion des 5% des revenus pétroliers alloués à la province.



Idriss Déby a demandé à l’assistance de "proposer des cadres compétents et de bonne moralité pour bien gérer les ressources affectées". Ces ressources "doivent aller directement à la population et répondre à ses réels besoins."



Conflits intercommunautaires



Le président de la République a évoqué le vivre-ensemble et les conflits intercommunautaires. Il a pointé du doigt l’injustice et la défaillance de l’administration locale.



S’agissant de l’enlèvement des personnes contre rançon, le président a appelé la population à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour débusquer les ravisseurs.



Il a affirmé que l’argent récolté ravitaille Boko Haram.



Les forces de défense et de sécurité sont instruites afin de se mettre en alerte pour faire face à toutes les formes d’insécurité, selon la Présidence.



Développement



Au cours de cette rencontre, il a été annoncé la relance des projets et chantiers arrêtés suite à la crise économique que le Tchad a connu, si l'embellie financière se poursuit.



En matière énergétique, 15 mégawatts d'électricité viendront renforcer le réseau électrique avant juillet pour couvrir les besoins de la ville et ses installations économiques.