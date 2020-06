Tchad : enlèvements contre rançons, un phénomène qui s'amplifie dangereusement

Le secrétaire national à la communication et aux nouvelles technologies du parti UNDR, Laring Baou, s'est exprimé mardi sur la recrudescence de l'insécurité dans des départements du Tchad. Il a lancé un appel au Gouvernement.



Laring Baou indique que "ces derniers temps, en plus de la brûlante question de la cohabitation inter-ethnique à savoir : agriculteurs/éleveurs, comme en ce moment les affrontements meurtriers des Mouroum et Arabes à Bimangra dans la Tandjilé et des Mousseye contre Foulbé à la Kabia ; le phénomène d'enlèvement des personnes contre rançons a resurgi et s'est amplifié dangereusement dans le département du Mont Illi, à Gama et au Mayo-Dallah à Lamé."



Selon lui, les paisibles populations de ces localités sont "constamment terrorisées par des bandits de grand chemin. Elles sont ruinées économiquement à cause des sommes exorbitantes d'argents qu'elles versent, sous la contrainte à ces malfrats pour obtenir la liberté des personnes kidnappées."



Le Bureau exécutif de l'UNDR indique qu'il "ne comprend pas pourquoi des éléments de défense et de sécurité qui sont nombreux dans ces provinces, ne peuvent pas juguler cette situation de terreur ainsi imposée. Surtout qu'on sait ces malfrats opèrent presque à visage découvert et utilisent le canal du système téléphonique du Tchad que l'on peut remonter aisément."