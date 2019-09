Tchad : enquête ouverte après l'effondrement de Kouri, une délégation sur place

Le ministre de la Justice, chargé des droits humains, Djimet Arabi, et le chef d’état-major général des armées, Tahir Erda, se sont rendus vendredi à l’extrême-nord du Tchad, dans la zone de Kouri Bougoudi, où un glissement de terrain a provoqué la mort de plusieurs dizaines d’orpailleurs en début de semaine.



La délégation conduite par Djimet Arabi a visité le lieu de l’incident. Elle s’est ensuite recueilli auprès des tombes où ont été enterrées les victimes, à proximité de la zone où a eu lieu l’effondrement.



Le ministre a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Il a rappelé que le gouvernement a donné à maintes reprises des instructions précises aux orpailleurs dans l’objectif de maitriser la sécurité dans la zone, et d’éviter ce type de situation.



Djimet Arabi a indiqué que les orpailleurs doivent patienter sachant que le gouvernement est actuellement entrain d’élaborer un encadrement légal de l’orpaillage à travers un système de guichet.



"Face à cette situation, je pense que si le gouvernement a interdit l'orpaillage, c'est pour éviter ces risques. Les orpailleurs n'ont pas entendu ce message et ils persistent. Même si les forces de défense patrouillent, les orpailleurs viennent très tard la nuit, du côté de la Libye, pour creuser des trous et essayer de chercher de l'or. Malheureusement il y a eu éboulement et il y a eu des morts. C'est tout le peuple tchadien qui est en deuil", affirmé le ministre Djimet Arabi.



Les orpailleurs présents dans la zone ont constitué des comités pour rechercher d'autres victimes ensevelies et enterrer les corps, avec l'aide de militaires déployés dans la zone.



De nombreux corps de victimes ensevelis sous les décombres n’ont pas pu être remontés à la surface.



Le bilan officiel est de 52 morts.



Une enquête judiciaire a été ouverte. Elle devra déterminer les circonstances exactes du tragique incident.