Tchad : enquête sur la mort du maréchal, les précisions de la Cour suprême

Le procureur général de la Cour suprême, Guiralta Yadjibert, s'est exprimé le 20 avril sur les évolutions de l'enquête ouverte en mai 2021 à la suite de la mort du président Idriss Deby. Il a annoncé que la plupart des actes ont été posés au plan judiciaire. Selon lui, dans les semaines à venir, le juge d'instruction pourra clôturer le dossier.



Le 5 mai 2021, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de N'Djamena a saisi le juge d'instruction du 3ème cabinet afin d'instruire le dossier de 433 éléments du mouvement FACT, poursuivis pour actes de terrorisme, enrôlement d'enfants, mercenariat, atteinte à l'intégrité et à la sécurité nationale, et assassinats notamment du maréchal du Tchad Idriss Deby Itno.



Le juge d'instruction a auditionné toutes les personnes inculpées et détenues à la maison d'arrêt de Klessoum ainsi que plusieurs officiers supérieurs en qualité de témoin, diligenté des transports judiciaires sur certains sites militaires et d'autres mesures d'instruction et constatations utiles à la manifestation de la vérité.