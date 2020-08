Tchad : enseignement technique et professionnel, 15.992 candidats pour le concours d'entrée

Le concours d'entrée dans les établissements d'enseignement technique et professionnel a débuté samedi au Tchad. Plus de 15.992 candidats sont concernés par la composition des épreuves, dont 1691 candidats dans la capitale.



À N'Djamena, c'est le délégué général du gouvernement, Mahamat Zene Alhadj Yaya, qui a donné le coup d'envoi des épreuves au lycée technique commercial et au lycée d'enseignement technique et industriel.



Le délégué provincial à l'enseignement de N'Djamena, Doungous Abraye, a relevé que malgré la présence de la pandémie, les enseignants ont fait preuve d'efforts pour achever le programme. Il leur a rendu hommage, en estimant qu'ils ont fait leur travail.