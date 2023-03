Tchad : entre mépris et maltraitance, le client est-il roi à N'Djamena ?

Un client est une personne qui prend la décision d'acheter un bien ou un service, de manière occasionnelle ou habituelle. C'est une personne qui confie ses intérêts à une autre personne en échange d'un bien. La prospérité d'une entreprise dépend de la satisfaction de ses clients et de sa capacité à traiter leurs réclamations. Par conséquent, satisfaire, attirer et conserver les clients est un élément clé pour le succès de l'entreprise ou de la personne.



Cependant, certains clients sont non seulement maltraités, mais même battus. C'est le cas des chauffeurs de mini-bus qui, pour des jetons de 100 FCFA, ont été responsables d'agressions violentes. Dans certains cas, le client est même contraint de chercher lui-même la monnaie pour obtenir ce qu'il souhaite.



Face à ces attitudes, le client est souvent considéré comme un demandeur, voire un mendiant. Dans le passé, les clients étaient accueillis et servis avec considération et respect. Pourquoi cela a-t-il changé ? D'où viennent ces failles dans la relation avec les clients ?



Les commerçants doivent revoir leur approche, qui est inhumaine, peu productive et désolante. Un client bien accueilli et bien servi est une ressource intarissable pour l'émergence des affaires.