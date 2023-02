Tchad : entre négativité et positivité, l'impact des séries télévisées sur la vie des jeunes

La majorité des jeunes sont capables de citer les horaires et les titres des séries télévisées plus que les noms des dirigeants de leur pays, ce qui montre l'importance que les séries revêtent dans la vie quotidienne de ces derniers. Souvent réduites à du simple divertissement, les séries télévisées sont en réalité porteuses d'une grande sensibilité et influencent la vie des jeunes.



Aujourd'hui, les conversations sur les séries télévisées ne manquent pas parmi les jeunes, que ce soit à l'école, au travail ou dans les bus. Chacun commente selon son tempérament. Les séries télévisées influencent leur style de vie, leur comportement vestimentaire, leur expression, leur façon de s'identifier à certains personnages, etc. Nathalie, mère de deux enfants, témoigne : "J'ai pris le nom d'Ada, une artiste nigériane, pour sa beauté et sa façon de respecter sa belle-famille".



Même si les séries abordent plusieurs sujets, celles qui attirent particulièrement l'attention des jeunes sont celles qui traitent de relations amoureuses souvent contestées par les parents. Beaucoup de jeunes sont influencés négativement par ces séries télévisées, en particulier dans leur façon de vivre leur relation amoureuse ou leur façon de s'habiller. Florent, étudiant en géographie, explique l'influence de la série télévisée sur sa relation : "Chaque samedi, elle veut qu'on se promène main dans la main, ce que les gens du quartier trouvent bizarre. Aller dans les grandes boutiques de la ville pour payer du jus ou du yaourt demande aussi des moyens".



Cependant, certaines personnes estiment que les séries télévisées peuvent aussi avoir un impact positif. Abelrazack Nadif souligne : "Mes enfants s'expriment mieux en français grâce à la série ivoirienne Class' A, qui décrit la réalité de la vie étudiante en Afrique".



Même si les séries télévisées ont une influence sur les jeunes, elles sont toujours un plaisir important dans la vie quotidienne de la population. Bien que le Tchad soit peu connu dans le domaine de l'art cinématographique, les séries télévisées restent un élément fondamental de la vie quotidienne des gens.