Tchad : entrepreneurs et experts interpellent l'État sur la gestion des fonds d'entrepreneuriat

La plateforme des entrepreneurs et experts pour le suivi du fonds pour l'entrepreneuriat a organisé un point de presse ce 6 octobre 2022 à Chagoua, dans le 7ème arrondissement.



Il faut rappeler que le 14 avril 2020, lors du message à la nation, le défunt président Idriss Deby avait annoncé la mise en place d'un fonds de l'entrepreneuriat des jeunes, à hauteur de 30 milliards FCFA, consacré par la loi n° 05 du 26 juin 2020.



Le ministre des Finances et du Budget, en son temps, avait procédé au lancement officiel du fonds pour l'entrepreneuriat des jeunes, et à la signature d’une convention de partenariat avec les banques locales. L'objectif visé, à travers la mise sur pied de ce fonds, est de réduire le chômage en milieu jeune et de lutter contre la disparité socio-économique.



Qu'en est-il des trois vagues des projets financés ? Y a-t-il eu des décrets fixant ses conditions, le quota des femmes, le quota des provinces, et surtout, le montant des financements alloués en 2020 et 2021, s'interroge Djimnadé Parfait, le représentant de la plateforme.



Il appelle le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat au traitement dans la transparence, l'impartialité et l'égalité des chances, tout en tenant compte de la répartition des provinces et de la place accordée aux projets des femmes et personnes vivant avec un handicap, pour le nouveau projet d'initiative des 50 000 emplois.