Tchad : environ 6000 tonnes de riz offerts par la Chine entre 2019 et 2020

Le ministre de l'Agriculture Abdoulaye Diar et l'ambassadeur de Chine au Tchad Li Jinjin ont signé jeudi l'acte de remise officielle du projet d'aide alimentaire d'urgence offert par le gouvernement de Chine au gouvernement du Tchad.



Selon l'accord entre les deux parties signé en septembre 2018, la partie chinoise fournit une assistance alimentaire d'environ 6000 tonnes de riz à la partie tchadienne, explique l'ambassade de Chine au Tchad.



L'aide alimentaire a été acheminée à N’Djaména entre l'année 2019 et 2020.



Depuis 2014, la quantité de riz fournie par la Chine au Tchad s'élève à plus de 15.000 tonnes.