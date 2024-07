Tchad et Tanzanie : Vers un renforcement de la coopération bilatérale

Les deux ministres ont réaffirmé la solidité des relations bilatérales entre leurs deux pays, basées sur l'amitié, le respect mutuel et la coopération dans plusieurs domaines. Ils ont également exprimé leur volonté commune de les approfondir davantage au profit des deux peuples.



Les discussions ont porté sur l'identification de domaines de coopération prometteurs, notamment le Commerce et investissement. La promotion des échanges commerciaux et des investissements entre les deux pays pour stimuler la croissance économique et créer des emplois.



Le renforcement de la coopération en matière de sécurité et de défense pour lutter contre les menaces communes telles que le terrorisme et la criminalité transfrontalière.



Le développement des infrastructures de transport et de communication entre les deux pays pour faciliter les échanges commerciaux et la circulation des personnes.



L’exploration des opportunités de coopération dans le domaine de l'énergie et des mines pour un développement durable.