Tchad et Turquie : Un nouveau souffle pour les transports

Objectifs de la Rencontre

Contexte de la Session de la Commission Mixte

En marge de la deuxième session de la commission mixte de coopération commerciale, économique, scientifique et technique Tchad-Turquie, la ministre des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, Madame Fatima Goukouni Weddeye, a rencontré son homologue turc, M. Abdulkadir Uraloglu, ministre des Transports et des Infrastructures.Cette rencontre bilatérale a permis de faire un tour d’horizon des relations de coopération existantes et d'explorer de nouvelles pistes de partenariat. Les discussions ont porté sur plusieurs sujets clés, notamment :Le ministre turc des Transports a salué les avancées dans le secteur aérien tchadien et a exprimé le souhait d'améliorer la situation pour que Turkish Airlines puisse mieux desservir le Tchad. Il a demandé l'implication directe de la ministre Fatima Goukouni Weddeye pour résoudre les problèmes, notamment ceux liés aux retards des bagages.En retour, la ministre a assuré son engagement à corriger les manquements sur la plateforme aéroportuaire, précisant que les autorités tchadiennes sont très attentives à ces questions.Concernant le projet de chemins de fer, la ministre a confirmé que les études de faisabilité sont disponibles et que le Tchad est ouvert à collaborer avec la Turquie, qui possède une grande expérience dans ce domaine.Elle a également informé la délégation turque de la création en cours d'une société nationale des Transports au Tchad, sous l'impulsion du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, et a sollicité l'apport turc pour la formation, les échanges d’expérience et le financement.Les 22 et 23 janvier 2025, N’Djamena a accueilli la deuxième session de la Commission mixte de coopération entre le Tchad et la Türkiye. Cet événement s'inscrit dans le cadre de l'Accord de coopération signé en 1999, visant à renforcer les relations bilatérales.Les deux délégations ont salué l’entrée en vigueur de plusieurs accords, notamment dans les domaines du transport aérien, de la santé et de la culture, tout en explorant de nouvelles opportunités de coopération. Des engagements concrets ont été pris pour favoriser les échanges commerciaux, développer les infrastructures et renforcer les capacités techniques.Cette rencontre marque une étape significative dans le renforcement des liens entre le Tchad et la Turquie, avec des perspectives prometteuses pour le développement des transports et des infrastructures.