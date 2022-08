Tchad : évasion spectaculaire de 86% des détenus de la maison d'arrêt de Bébédjia

Les détenus sont parvenus à maitriser l'unique agent de sécurité et à prendre la fuite. Les mandats d'arrêt lancés par le parquet d'instance de Bébédjia ont permis d'appréhender cinq évadés. Les recherches sont en cours pour retrouver 34 autres fugitifs, informe Deyo Julienne, directrice générale des Affaires judiciaires et pénitentiaires.



Cette évasion a été malheureusement causée par le sous-effectif des éléments de sécurité (un seul agent) et l'insuffisance de matériels de sécurité pour dissuader les détenus, selon le ministère de la Justice.