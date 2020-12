Tchad : évincé des candidatures à la FTFA, Ibrahim Wanglaouna Foullah veut sauver le football

Le candidat en tête de la liste aux élections de la Fédération tchadienne de football association (FTFA), Ibrahim Wanglaouna Foullah, s'est à nouveau exprimé lundi sur le rejet et le retrait de son nom de la liste de candidature aux élections du nouveau Bureau exécutif de la FTFA. Il dénonce des manigances pour écarter sa candidature sans raison.



Ibrahim Wanglaouna Foullah assure avoir suivi des voies légales comme l'autorise les textes en la matière, en saisissant en sus du Tribunal arbitral des sports (TAS), les autorités locales dont le Comité olympique et sportif tchadien (COST).



"Nous avons démontré logiquement les raisons pour lesquelles notre candidature est à 100% valable et que son rejet ne se justifiait pas. Seule notre candidature doit être d'actualité car déposée dans les délais et sans manquement. Pourtant, l'équipe sortante de la Fédération est non seulement illégale mais elle veut à tout prix s'accrocher en foulant au pied les textes. Une chose est sûre, si seulement le COST avait pris ses responsabilités lors que nous avons sollicité son arbitrage, on aurait dû peut être trouver la solution autrement. Notre recours est resté sans suite jusqu'au moment où nous vous parlons. Le COST a préféré saisir le ministère en évoquant les preuves que nous avions fournies pour démasquer toute les manigances en notre défaveur", déplore Ibrahim Wanglaouna Foullah.



Il ajoute que "le Ministre dans sa quête de clarifier les choses afin de permettre à tous ceux qui pourraient être éligibles de candidater, aurait également dû écouter les deux cas afin de mieux cerner les problèmes. Malheureusement, nous n'étions pas associés à cette démarche et les échanges étaient fait uniquement avec l'équipe sortante de la FTFA. Malgré cette volonté affichée du ministre pour jeter les bases d'un processus acceptable pour tous, la FTFA n'a pas voulu entendre raison en ignorant et rejetant catégoriquement".



Ibrahim Wanglaouna Foullah s'interroge sur la validité de l'assemblée générale de la FTFA tenue le samedi 12 décembre 2020 qu'il assimile à une "mascarade" et un "buzz médiatique".



Selon lui, l'assemblée générale "doit être nulle et de nul effet" au vu notamment du retrait provisoire de la délégation des pouvoirs, la modification à deux reprises de la liste du candidat sortant après la publication et la démission de certains de ses membres, l'absence de la Commission électorale sensée organiser ces élections, le mode d'élection par acclamation, l'absence d'identification des délégué et l'absence d'observateurs.



Il se dit disposé à poursuivre en toute légalité, et avec l'appui des autorités de tutelle, sa mission et son ambition qui consiste à sauver le football tchadien.