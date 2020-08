Tchad : examens de fin d'année, la "dynamique" du corps enseignant saluée

Le ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Aboubakar Assidick Tchoroma, s'est félicité lundi de la "dynamique" dans l'organisation des examens de fin d'année scolaire, "grâce à la détermination et l'engagement du corps enseignant".



Dans le contexte de crise sanitaire, les cours ont repris le 25 juin dernier et se sont achevés le 31 juillet. "On a organisé le Brevet d'enseignement fondamental. Aujourd'hui on lance le baccalauréat, c'est le lieu de se réjouir", a dit le ministre.



Selon lui, "certains ont cru que dans cette situation, il est impossible de tenir. Le Maréchal du Tchad a instruit les ministères de prendre les dispositions afin que l'année soit sauvée."



"Nous sommes aujourd'hui dans la fin d'une année et le début d'une autre pratiquement puisque le baccalauréat ouvre la porte aux étudiants d'aller dans les universités. C'est le lieu de se réjouir et remercier infiniment le corps enseignant", a ajouté Aboubakar Assidick Tchoroma.



Le chef de l'État Idriss Déby a félicité lundi matin les enseignants "qui se sont acquittés de leur mission avec abnégation."