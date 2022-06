Tchad : exonération des taxes à l’importation de certains aliments pour bétails

Le ministère des Finances et du Budget a signé ce 14 juin, un arrêté portant exonération de quelques produits destinés à l'alimentation des bétails, de tous droits et taxes liés à l'importation.



Cette décision vise à de pallier aux difficultés inhérentes à la période de soudure qui frappe de plein fouet les bétails cette année. En effet, sur le terrain, le constat est amer car l'élevage a été très tôt touché par le manque de pâturages.



C’est la conséquence directe de la modicité de la pluviométrie lors la saison dernière, elle aussi étant la conséquence immédiate du cycle du changement climatique. Actuellement, les éleveurs de la zone sahélienne, comme ceux de la zone soudanaise, sont dans le désarroi total.



Chaque minute qui passe, l’on enregistre la perte d’un animal, en raison de la faim. La terre qui devait être en principe couverte d’herbes est devenue aride. Les herbes sont quasi introuvables, et souvent, c'est la paille achetée à prix d'or qui est utilisée pour nourrir les vaches. Pendant que la survie des humains est devenue une réelle préoccupation, les éleveurs sont obligés de se nourrir et nourrir les bétails avec les céréales, tourteaux, fourrages.



Du coup, la survie du bétail est sévèrement menacée depuis plus de trois mois. Les animaux meurent chaque jour d'un manque total de pâturage. Et il faut une réponse urgente des plus hautes autorités du pays, pour soulager ces éleveurs qui, pour le moment, ne comptent que sur une saison des pluies, certes certaine, mais tardive.



La mesure prise par le ministère des Finances est à saluer, mais il faut des réponses plus courageuses pour assister la deuxième mamelle de l'économie nationale, avant l'or noir. Parmi les réponses préconisées, il y a la création immédiate des banques de céréales dans les grandes zones d'élevage, pour donner à crédit les tourteaux et des céréales aux éleveurs. Ces derniers le paieront après la dure période de soudure.



Enfin, il faut penser purement et simplement à une subvention des céréales destinés à la consommation humaine comme animale, pour que le prix soit accessible aux éleveurs du pays.